Marco Cecchinato é o favorito no Lisboa Belém Open

Com a eliminação de Benoit Paire, nos quartos-de-final, o favoritismo para triunfar no Lisboa Belém Open recai inteiramente em Marco Cecchinato. O italiano de 29 anos, ex-top 20 e semifinalista em Roland Garros há quatro anos, ainda não perdeu um set nos três encontros realizados nos courts do CIF.

Cecchinato ocupa actualmente o 137.º lugar do ranking, mas já esteve no 16.º posto em 2019, depois de conquistar o terceiro título no circuito ATP, em Buenos Aires.

Em 2018 e quando ocupava a 72.ª posição na tabela ATP, Cecchinato derrotou Novak Djokovic em Roland Garros e tornou-se no tenista com pior ranking neste século a chegar às meias-finais do torneio francês e o primeiro italiano semifinalista num torneio do Grand Slam em 40 anos.

Nos “quartos” do Lisboa Belém Open, Cecchinato derrotou o espanhol Carlos Taberner (129.º), por 7-6 (7/2), 6-4, e, na segunda meia-final de sábado, vai defrontar o cazaque Timofey Skatov (233.º), número um do ranking mundial júnior em 2018 e semifinalista na semana passada no challenger de Braga. Benoît Paire (165.º) revelou esta semana que está determinado em voltar ao top 20 – foi 18.º em 2016 –, mas cedeu frente a Skatov, ao fim de duas horas e meia: 6-4, 2-6 e 7-5.

Na primeira meia-final do torneio ATP 80 (prémio monetário de 45 mil euros), marcada para as 10 horas, defrontam-se duas jovens esperanças do ténis mundial: o austríaco Filip Misolic (141.º), de 21 anos, e o francês Luca Van Assche (289.º), de 18 anos.

Após as meias-finais de singulares, realiza-se a final de pares masculinos com um representante português. Pela terceira vez em seis edições da prova, sempre com parceiros diferentes, Gonçalo Oliveira vai discutir o título da variante no Lisboa Belém Open, desta vez ao lado de Zdenek Kolar.

Nas meias-finais, a dupla luso-checa derrotou o francês Manuel Guinard e o venezuelano Luís Martínez, primeiros cabeças-de-série, por 6-1, 6-2, defrontando, no derradeiro encontro, os ucranianos Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko.

Mais ou menos à mesma hora, no Estádio Lisboa, realiza-se a final de pares do torneio feminino (prémio monetário de 25.000 dólares), onde as irmãs Francisca e Matilde Jorge defendem o estatuto de primeiras cabeças-de-série.