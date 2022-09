Sexta na TV: de volta à casa de Amália, com Amor Fati e Licorice Pizza

CINEMA

Licorice Pizza

TVCine Top, 21h30

Anos 1970, Vale de São Fernando (Los Angeles). Gary, de 15 anos, começa a desenvolver negócios com Alana, uma rapariga muito mais velha, por quem se apaixona. Juntos, vão cruzar-se com violência policial, um actor lendário, um produtor agressivo, uma viagem a Nova Iorque, uma campanha política e muitas outras peripécias inspiradas na vida real de Gary Goetzman, produtor de Hollywood.

Nomeado para três Óscares, o filme é escrito e realizado por Paul Thomas Anderson. Nos papéis principais, em estreia no cinema, surgem Cooper Hoffman e Alana Haim.

Kingsman: Serviços Secretos

Fox, 22h15

Durante uma missão ultra-secreta, o agente Harry Hart assiste, impotente, à morte de um dos colegas. Ao visitar a viúva e o seu filho pequeno, Eggsy, dá-lhes um número de telefone para ligarem se precisarem de ajuda. Anos depois, Eggsy mete-se em sarilhos e lembra-se de ligar àquele estranho. É então que Harry o introduz ao mundo dos serviços secretos internacionais.

Uma comédia de acção realizada por Matthew Vaughn, com Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton e Samuel L. Jackson. A história continua em Kingsman: Serviços Secretos, que vai para o ar logo a seguir.

Domingo

RTP2, 23h

Enquanto Lula da Silva assume o seu primeiro mandato como Presidente, duas famílias da classe alta brasileira juntam-se num churrasco. Mas a festa dá lugar a um crescente mal-estar entre os convivas.

O argumento é de Lucas Paraizo; a realização, de Fellipe Barbosa e Clara Linhart. Ismael Caneppele, Augusto Madeira, Camila Morgado, Ítala Nandi, Martha Nowill e Silvana Silvia compõem o elenco.

Entergalactic

Netflix, streaming

No momento em que chega aos escaparates o novo álbum do rapper Kid Cudi, estreia-se este especial de animação homónimo, criado por ele e ao qual dá voz como protagonista, ao lado de Jessica Williams.

É uma comédia romântica musical sobre um jovem artista em Nova Iorque, que se apaixona pela rapariga da porta ao lado e tenta equilibrar o despontar desse amor com o da sua carreira.

DOCUMENTÁRIO

Amor Fati

TVCine Edition, 22h

Apostando numa abordagem emocional às pessoas que filma, Cláudia Varejão (No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos, Ama-San) constrói um mosaico para olhar o quotidiano de indivíduos muito diferentes – irmãs, mães e filhas, donos e animais, famílias – que se tornam de certa forma parecidos por estarem ligados por algum tipo de amor.

A autora descreve-o como uma “celebração da vida”, mas também um olhar íntimo sobre as vozes interiores que fazem de cada um quem é.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 22h40

Estreia da quarta temporada. André Amaro, Miguel Moura, João Leote, Tiago Silva, Ângelo Freire e Flávio Cardoso Jr. são os convidados da inauguração. É um episódio especial, já que foi gravado com vista para o Tejo, a bordo do festival Santa Casa Alfama, que se realizou no fim-de-semana passado.

Nos próximos capítulos (emitidos à sexta), o programa voltará então à porta verde do número 193 da Rua de São Bento, em Lisboa, a casa de Amália, onde ela própria promovia as suas tertúlias. O papel de anfitrião destes encontros em torno do fado está, como sempre, entregue a José Gonçalez.

SÉRIES

Chegar a Casa

RTP1, 00h27

“Pode um desgosto de amor trazer um novo sentido para a vida?”. Eis a pergunta lançada pela série de ficção que regressa hoje à grelha do canal público. A trama começa quando uma mulher é surpreendida ao receber do marido o pedido de divórcio. Depois de 15 anos a viver em Santiago de Compostela, ela resolve voltar para a terra dos pais, em Arcos de Valdevez, com os filhos adolescentes.

Realizada por Sérgio Graciano e escrita por Filipa Poppe e Joana Andrade, Chegar a Casa resulta de uma co-produção da RTP e da TV Galicia. O elenco ibérico é pontificado por Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco. Entram também Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Maria D’Aires, Rodrigo Tomás, Duarte Melo e Sara Casasnovas.

Jungle

Prime Video, streaming

Esta minissérie de seis episódios passa-se numa Londres do futuro, algo distópica e pouco soalheira. Foi criada por Junior Okoli e Chas Appeti, que fizeram telediscos para vários nomes da música da cidade, seja no grime ou no drill – algo que influencia muito a série, que tem sido descrita como “um musical drill”. Ezra Elliott, Tinie Tempah, IAMDDB, Unkown T, RA, M24 ou Jaykae entram no elenco.