Fim-de-semana na TV: de Atlanta ao zoo de Neverland, com O Bom Patrão teremos sempre Paris

CINEMA

Psycho

AXN Movies, sábado, 21h10

Uma das obras mais conhecidas de Alfred Hitchcock e um dos maiores sucessos comerciais do mestre do suspense. Cansada de uma longa viagem, a bela Marion Crane (Janet Leigh) instala-se num motel, gerido por Norman Bates (Anthony Perkins), um jovem incapaz de se libertar do jugo materno. Para relaxar, Marion decide tomar um banho. O que se segue é uma das cenas mais famosas da história do cinema, que deixou milhões de pessoas aterradas perante a hipótese de tomar um simples duche.

Nós Somos Teus Amigos

AXN White, sábado, 23h05

Cole Carter é um jovem norte-americano com aspirações de ser um DJ de sucesso em Hollywood. A certa altura, conhece um veterano da cena electrónica, que se torna seu mentor. Conhece também Sophie, a namorada dele, e apaixona-se por ela. A partir desse momento, entra numa espiral de decisões difíceis que envolvem tanto a descoberta da sua voz artística como a fidelidade às suas raízes, sem esquecer aquele amor proibido.

Com Zac Efron, Wes Bentley e Emily Ratajkowski nos papéis principais, este filme de Max Joseph é emitido a propósito do Dia Mundial da Música. Para assinalar a data é também exibido, às 21h25, o romance protagonizado por Jennifer Grey e Patrick Swayze que marcou boa parte da faixa adolescente dos anos 1980, em grande medida graças à oscarizada canção (I've had) the time of my life: Dança Comigo.

Terra Estrangeira

RTP2, sábado, 23h22

Realizado por Walter Salles e Daniela Thomas, fala do choque do desgoverno devido à eleição de Fernando Collor de Mello e da deriva como motor da busca de identidade. Após o anúncio do confisco da poupança, em 1990, um jovem de São Paulo, recém-órfão, vê-se sem rumo e aceita vir a Portugal em missão suspeita. Aqui encontra brasileiros que se sentem cada vez mais estrangeiros, mas ainda assim não cogitam a hipótese de regressar.

Dark Waters - Verdade Envenenada

RTP1, sábado, 00h44

Robert Bilott, um advogado experiente em defender grandes empresas, é contactado por um agricultor, devido à morte de 190 cabeças de gado. Decide investigar o caso e percebe que a culpa é de uma multinacional que, durante 40 anos, derramou nas águas compostos químicos ilegais. Um drama ambiental baseado em factos reais, com realização de Todd Haynes e interpretações de Mark Ruffalo, Anne Hathaway e William Jackson Harper.

Casablanca

RTP Memória, domingo, 15h

O clássico dos clássicos, com o mítico casal formado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Rick e Ilsa vivem uma tórrida paixão em Paris, no início da II Guerra Mundial. Hão-de reencontrar-se numa Casablanca cheia de refugiados em fuga dos nazis. Mas Ilsa, que entretanto se casou, fica dividida. Nomeado para oito Óscares, Casablanca arrecadou três: melhor filme, argumento e realização.

O Bom Patrão

TVCine Top, domingo, 21h30

Blanco (Javier Bardem) fica satisfeitíssimo por saber que a sua empresa foi nomeada para um prémio de excelência. Mas, pouco antes da visita da comissão avaliadora, depara-se com um sem-número de reivindicações dos trabalhadores. Vencedora de seis prémios Goya (em 20 nomeações), esta comédia é escrita e realizada por Fernando León de Aranoa. Manolo Solo e Almudena Amor juntam-se a Bardem no elenco.

Um Passado em Segredo

RTP1, domingo, 23h59

Isabel luta por manter a funcionar um orfanato nos subúrbios de Calcutá. Um dia, é contactada por uma milionária disposta a fazer uma grande doação. Mas, para a receber, Isabel terá de ir até Nova Iorque conhecer pessoalmente a benfeitora. Bart Freundlich escreve e dirige este remake norte-americano do filme da dinamarquesa Susanne Bier. Julianne Moore, Billy Crudup, Michelle Williams e Abby Quinn ocupam os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Expedição ao Árctico: Um Ano no Gelo

Odisseia, sábado, 22h30

Em Setembro de 2019, uma equipa internacional de cientistas embarcou, na Noruega, no quebra-gelo alemão Polarstern. A bordo da expedição Mosaic, passou um ano a percorrer o cenário (já não tão) gelado do Árctico. Objectivo: lançar “o olhar mais próximo de sempre sobre (...) o epicentro do aquecimento global” e obter uma “chave para perceber melhor as alterações climáticas globais”. A jornada desenvolve-se em duas partes, emitidas em conjunto.

Shock Docs: Scream - The True Story

ID, sábado, 23h

Conhecido como “o estripador de Gainesville”, Danny Rolling foi um serial killer que chocou o estado norte-americano da Florida em 1990 e que viria a inspirar a saga Gritos. É sobre ele que se debruça este documentário. É o primeiro do ciclo Noites de Sábado de Terror, que faz a contagem decrescente para o Halloween com histórias de crimes reais que serviram de base a filmes como The Conjuring, Amityville - A Mansão do Diabo, O Exorcista ou Lizzie.

O Zoo de Michael Jackson sob Suspeita

Odisseia, domingo, 17h46

Depois do escândalo de abusos sexuais, Michael Jakson é alvo de uma investigação passível de desvendar outra faceta problemática do rei da pop. Movido pela curiosidade acerca do paradeiro de girafas, elefantes, tigres, chimpanzés e dezenas de outras espécies que habitavam o zoo do rancho Neverland, Ross Kemp parte à procura deles. Pelo caminho, encontra antigos tratadores e funcionários que, no mínimo, levantam dúvidas perturbadoras sobre a forma como os animais eram tratados.

Jeffrey Dahmer, o Canibal de Milwaukee

ID, domingo, 22h

Jeffrey Dahmer, um dos assassinos em série mais notórios dos EUA, matou 17 pessoas entre 1978 e 1991, e conseguiu passar despercebido durante anos, sem levantar suspeitas. Acabaria por ser condenado a 15 penas consecutivas de prisão perpétua. Este é só o topo da sua história, recentemente elevada a novos picos de fascínio e popularidade graças a uma série da Netflix.

Aqui, é em tom documental que se aborda e aprofunda o seu registo de crimes brutais, ao mesmo tempo que se desenha um retrato do serial killer desde a infância. Conta com depoimentos do seu pai e de familiares de algumas das suas vítimas, bem como palavras do próprio Dahmer.

Este documentário abre um especial dedicado à análise das mentes e dos modos “dos mais infames assassinos em série da história”, anuncia o canal. Está alinhado para os serões de domingo, até ao final do mês. The Grim Sleeper, The Butcher Baker, The Green River Killer e Aileen Wuornos são os próximos alvos.

SÉRIES

Alice aos Papéis

RTP2, sábado, 20h43

Reposição da série britânica protagonizada por Keeley Hawes. Alice muda-se com a família para a suposta casa dos seus sonhos e fica viúva logo a seguir. Outro factor de desorientação será a própria casa, projectada pelo marido e recheada de segredos suficientes para seis episódios, para (re)ver semanalmente.

Volto Já

SIC, sábado, 23h30

Depois da estreia na Opto, chegam ao canal aberto os mini-episódios da minissérie cómica de César Mourão, em que também entram Joana Pais de Brito e Marco Paiva. Gira em torno de “uma loja tradicional, centenária e familiar no centro da cidade” do Porto.

Atlanta

Fox Comedy, domingo, 00h40

Estreia da terceira e última temporada da série que Donald Glover criou, que a crítica tem aplaudido e que os Emmys já premiaram seis vezes. O percurso do rapper Paper Boi (Brian Tyree Henry) e do seu agente (Glover) em direcção ao sucesso na cena hip-hop continua muito para lá da sua cidade, Atlanta, ou dos EUA: reencontramo-los agora em digressão pela Europa.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, sábado, 23h16

Samuel Úria, o trovador de Canções do Pós-Guerra e outras músicas, vai à Moita trocar impressões, opiniões e canções com José Pedro Vasconcelos, numa conversa descontraída e bem-humorada onde a única certeza, anuncia a RTP, é que “apresentador e convidado pintam a manta e também um retrato”.

INFANTIL

Smallfoot: Uma Aventura Gelada (V. Port.)

Hollywood, sábado, 11h50

Uma comédia animada que inverte a perspectiva sobre os ietis. Aqui, é pelo olhar de um deles que vemos o mundo. E nós, humanos, é que somos lendárias criaturas de pés pequenos. Eduardo Madeira, David Carreira, Ana Bacalhau, Kátia Moreira, Mariana “Bumba na Fofinha” Cabral, Pedro Sousa e João Garcia dão voz à versão portuguesa.

Rock Dog - Um Sonho Altamente!

Cinemundo, domingo, 13h25

Animação para toda a família num filme dirigido por Ash Brannon (que co-realizou Toy Story 2 - Em Busca de Woody e dirigiu Dia de Surf), com base na novela gráfica de Zheng Jun. Conta a história de Bodi, um jovem mastim tibetano que foi criado para seguir a tradição e ocupar o cargo de próximo cão de guarda da aldeia. O único problema é sentir que o seu destino é outro: ser uma estrela de rock. Quando um rádio lhe cai do céu, ele percebe que chegou o momento de partir para a cidade em busca do seu sonho.