Duque Província estreiam-se em álbum com 2032 e vão lançá-lo ao vivo em Lisboa

O álbum, há muito anunciado, é lançado esta sexta-feira e vai ser apresentado ao vivo no dia 8 no Espaço Espelho D’Água, em Lisboa. São os Duque Província, a apontar a 2032 .

Com cinco singles publicados, os Duque Província lançam esta sexta-feira o seu primeiro álbum, a que deram o título de 2032. Dele já haviam divulgado temas como Tempo sem ti (em Agosto de 2019), Silhueta (Maio de 2020), Entretive a tua insónia? (Julho de 2021), Chuva (Abril de 2022) e, por fim, Cai-me a ficha, no passado dia 16 de Setembro. O álbum, agora nas plataformas e nas lojas, vai ser apresentado ao vivo em Lisboa, no Espaço Espelho D’Água, no dia 8 às 18h.