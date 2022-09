O rei vai nu

Umas vezes mais do que outras (e Fogo-Fátuo é das vezes que mais), mas o cinema de João Pedro Rodrigues é sempre uma questão de corpos, apanhados entre a sua realidade (entre a sua nudez, no sentido mais directo do termo) e, se não a sua transfiguração, pelo menos uma espécie de re-figuração (que pode implicar também uma nudez, mas de outro tipo, aquela que vem “revestida” de um imaginário pictorialmente alusivo).