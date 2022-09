O Código Penal 40 anos depois

No dia 23 do corrente mês assinalaram-se 40 anos da publicação do Código Penal (CP) de 1982 que ainda nos rege. Alterado 55 vezes, mantém-se um diploma em sintonia com o regime de Estado de Direito democrático e social nascido de Abril, bebendo as suas traves-mestras nos projectos de Eduardo Correia, ministro da Justiça entre 1978-79. A juntar-se a Figueiredo Dias que, tendo secretariado as reuniões da comissão revisora, ainda no Estado Novo, foi o principal responsável (a par de outros como Costa Andrade) pela primeira grande e mais marcante reforma do CP, em 1995.