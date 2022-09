Terça na TV: Bons Rapazes, a estreia de Run the World e a guerra em debate

CINEMA

Bons Rapazes

AXN Movies, 21h10

Los Angeles (EUA), década de 1970. Amelia, a filha de Judith Kuttner, uma funcionária do Departamento de Justiça, está desaparecida. Desesperada, Judith contrata Jackson Healy, um detective privado cujos métodos pouco ortodoxos o tornaram uma espécie de celebridade na área.

Quando a missão se revela mais complicada do que seria de prever, Healy pede ajuda a Holland March, um colega de profissão que, embora um pouco limitado, parece estar ligado à mesma investigação. À medida que vão avançando, percebem que se estão a envolver numa conspiração com ramificações inesperadas.

Com argumento e realização de Shane Black, uma comédia de acção com Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger e Margaret Qualley nos papéis principais.

Cast Away - O Náufrago

AXN, 22h

Robert Zemeckis realiza esta história de sobrevivência, segundo um argumento de William Broyles Jr. e partindo de uma ideia original de Tom Hanks, que o protagoniza. Foi filmado em duas partes, com o intervalo de um ano, para que Hanks pudesse adaptar a sua forma física.

Num papel nomeado para o Óscar, encarna Chuck Noland, que vive numa azáfama enquanto engenheiro de sistemas da FedEx, relegando para segundo plano a relação com a namorada (Helen Hunt). Numa viagem, sofre um acidente de aviação que o deixa sozinho numa ilha. Longe da civilização, sem comida, água ou abrigo, terá de subsistir e lidar com o extremo isolamento.

A História da Minha Mulher

RTP1, 00h51

Jacob Störr, capitão da Marinha neerlandesa, conta a sua história de amor com Lizzy, uma francesa com quem se casou após ter apostado com um amigo que pediria em casamento a primeira mulher que entrasse no café onde estavam. Apesar da frivolidade do início, aquele amor vai revelar-se profundo e doloroso, com Jacob a ver-se transformado num homem inseguro e obcecado com a possibilidade de a perder.

Com Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini e Jasmine Trinca nos papéis principais, uma história dramática realizada por Ildikó Enyedi (Vakond, O Meu Século XX, Corpo e Alma), que adapta o romance homónimo do escritor e poeta húngaro Milán Füst.

SÉRIES

Younger

AXN White, 21h25

Arranca, com episódio duplo, a sétima e última temporada da adaptação do romance homónimo de Pamela Redmond Satran, com assinatura de Darren Star (Febre em Beverly Hills, Melrose Place, Sexo e a Cidade, Emily in Paris) e com Sutton Foster no papel principal.

Começa hoje a revelar-se o desfecho da história de Liza, uma mãe solteira de 40 anos que se fez passar por uma mulher de 26 para conseguir (e manter) um emprego – com todas as implicações dessa decisão nas suas relações.

Run the World

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. No encalço de Sexo e a Cidade, mas virada para o empoderamento das mulheres negras, a série passa-se no Harlem, Nova Iorque, e segue os desafios de quatro melhores amigas “ferozmente leais, impecavelmente vestidas” e também “ambiciosas e socialmente conscientes”, descreve o canal.

Criada por Leigh Davenport, que também é produtora executiva, ao lado de Yvette Lee Bowser (ligada, por exemplo, a Dear White People), Run the World é protagonizada por Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb e Corbin Reid. Para ver semanalmente.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Espanha

RTP1, 19h37

Depois de ter ido a Praga golear a República Checa e de ter passado para a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações A, a selecção portuguesa recebe a equipa espanhola, que vem de uma derrota frente à Suíça. Basta um empate para Portugal chegar à final a quatro. O jogo tem lugar no Estádio Municipal de Braga e é arbitrado por Daniele Orsato.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h53

Directo. O endurecimento do discurso de Putin, a ameaça nuclear, a ordem de mobilização parcial e os consequentes protestos nas ruas e fugas em massa para outros países, os pretensos referendos em zonas ocupadas da Ucrânia... Tudo isto leva à pergunta de partida do debate moderado esta noite por Carlos Daniel: até onde chegará esta guerra?