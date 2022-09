Tolentino Mendonça assume tutela da Cultura e Educação do Vaticano

O cardeal português José Tolentino Mendonça foi nomeado esta segunda-feira pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, criado no âmbito da renovação da Cúria Romana, com a entrada em vigor da nova constituição Praedicate Evangelium.

O Dicastério para a Cultura e Educação foi criado no âmbito da renovação da Cúria Romana, com a entrada em vigor da nova constituição Praedicate Evangelium e reúne as responsabilidades que até agora estavam atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura, ficando com a tutela, nomeadamente, da rede escolar católica do mundo inteiro, com 1360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas com 11 milhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 milhões de crianças.

Em entrevista recente ao PÚBLICO, Tolentino Mendonça afirmou: “A educação e a cultura não são um luxo: são um bem de primeira necessidade. Não é porque temos as dificuldades aplanadas que podemos dedicar tempo à procura de conhecimento ou às artes, por exemplo. É para ajudar a pensar e a resolver os problemas que a educação e a cultura servem.”

O cardeal, de 56 anos, vai substituir no ex-Conselho Pontifício para a Cultura o cardeal Gianfranco Ravasi, que completa os 80 anos em Outubro, e na ex-Congregação da Educação Católica, o cardeal Giuseppe Versaldi, que fez 79 anos em Julho. Até agora, desempenhava as funções de arquivista e bibliotecário do Vaticano.

Iniciou os estudos de Teologia em 1982 e foi ordenado padre em 1990, tendo sido nomeado, em 2011, consultor do Conselho Pontifício da Cultura.

José Tolentino Calaça de Mendonça, que foi criado cardeal em 5 de Outubro de 2019 pelo Papa Francisco, nasceu em Dezembro de 1965 em Machico, ilha da Madeira, destacando-se como poeta, sacerdote e professor.

“Alegria”

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou a sua “profunda alegria” pela nomeação de Tolentino Mendonça, “precisamente quatro anos após a sua nomeação como Arquivista e Bibliotecário da Santa Igreja Romana”. A CEP felicita o cardeal português “pela sua humilde disponibilidade ao aceitar este relevante serviço à Igreja universal e às Igrejas locais”.

“A Conferência Episcopal reconhece toda a sua experiência, dedicação, saber e competência com que exercerá este novo serviço que lhe é pedido pelo Papa Francisco nos sectores da Cultura e da Educação, num importante momento de renovação das estruturas da Igreja à luz da nova constituição apostólica Praedicate Evangelium”.

Num comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, a CEP “invoca as bênçãos de Deus sobre D. José, para que assuma esta missão de cuidar e promover a cultura e a educação cristãs com espírito missionário e evangelizador”.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, afirmou que a nomeação é “o reconhecimento de uma grande personalidade da cultura portuguesa”.

“É mesmo uma grande satisfação do ponto de vista pessoal e um reconhecimento da sua singularidade, não apenas em Portugal, mas no contexto da Igreja Católica. É uma decisão que nos deixa a todos, portugueses, muito contentes”, disse Pedro Adão e Silva aos jornalistas, no final de uma conferência de imprensa sobre apoios financeiros da Direcção-Geral das Artes.