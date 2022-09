Gulbenkian dá 500 bolsas a alunos carenciados e com boas notas

Estudantes que entraram no ensino superior com média superior a 17 valores recebem 2000 euros por ano e mais 1000 euros quando forem de Erasmus. As candidaturas abrem no sábado.

A Fundação Calouste Gulbenkian vai atribuir 500 bolsas de estudo a jovens que tenham entrado este ano no ensino superior com uma média elevada e sejam, simultaneamente, provenientes de famílias com menores rendimentos. Este apoio, no valor de 2000 euros anuais, será reforçado com mais 1000 euros quando os alunos vão estudar para fora do país ao abrigo do programa Erasmus.