Eleições em Itália: políticos portugueses alertam para “normalização” da extrema-direita

A vitória da extrema-direita em Itália — as eleições deste domingo foram ganhas pelo partido Irmãos de Itália, liderado por Giorgia Meloni, em coligação com a Liga de Matteo Salvini e o Força Itália de Silvio Berlusconi — já motivou reacções dos partidos e políticos portugueses, que censuram a “normalização” da extrema-direita e culpam os partidos de centro e esquerda pela ascensão das forças políticas radicais na Europa. Isto, ao contrário do Chega que saudou a “viragem à direita em Itália”.

As críticas chegam depois de, na semana passada, André Ventura ter agradecido a “normalização” do seu partido por parte do PSD, visto que o líder da bancada dos sociais-democratas, Joaquim Miranda Sarmento, apelou a que os deputados votassem a favor do candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República.

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, afirmou esta segunda-feira numa publicação no Twitter que “quando a direita democrática normaliza a extrema-direita, acaba por ser liderada por esta” e considerou que, em face dos resultados das eleições italianas, é necessário “manter a atenção e a vigilância em relação à salvaguarda dos valores democráticos”.

Ouvido pela TSF, o eurodeputado socialista Pedro Marques demonstrou “enorme preocupação” com os resultados das eleições italianas e responsabilizou a “direita tradicional” pela “normalização” que tem vindo a fazer dos partidos de extrema-direita, inclusive em Portugal com o acordo do PSD com o Chega nos Açores.

Também Isabel Moreira, deputada do PS, alertou para o perigo dessa “normalização” e da comparação entre os partidos de extrema-direita e as forças políticas mais à esquerda, no Twitter. “Depois de vermos uma Itália envenenada, por cá há quem insista em normalizar a extrema-direita fazendo a desonesta simetria entre CH e BE/PCP”, disse.

A socialista referia-se a uma declaração de Miguel Poiares Maduro, ex-ministro do PSD, que afirmou na mesma rede social que “Portugal e Itália são opostos na situação relativa dos extremos”, uma vez que “infelizmente, a extrema-direita em Itália está normalizada”, da mesma forma que “entre nós, é a extrema-esquerda que foi normalizada”.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, defendeu ainda que este “é mais um dia triste na história da democracia da Europa”, que “deve consciencializar para o perigo da normalização de forças políticas da extrema-direita”. E sublinhou que “as respostas para os problemas que enfrentamos não estão no populismo”.

Na mesma linha, o PCP afirmou, num comunicado enviado às redacções, que o resultado das eleições se deve à “acção de sucessivos governos com políticas de direita e submetidos às orientações da União Europeia”. E ainda justificou o mesmo com a “sofisticada mediatização e descarada promoção da figura de Giorgia Meloni”, bem como a “normalização do Irmãos de Itália”.

Para os comunistas, este é um cenário de “particular gravidade” e “inquietante” que “confirma a necessidade de intensificar a luta contra o revisionismo histórico que branqueia e banaliza os crimes do nazi-fascismo enquanto promove o anti-comunismo”.

João Ferreira, o vereador comunista na Câmara de Lisboa, atribuiu a vitória da extrema-direita à governação dos partidos de centro e de direita. “Continuem a fazer do povo carne para canhão a cada crise, da saúde negócio, a degradar a escola pública, a encolher salários e pensões, a reduzir impostos ao grande capital, enquanto eles vão financiando os partidos “anti-sistema” para salvaguardarem o sistema num novo regime…”, afirmou o comunista na rede social Twitter.

Também Ana Gomes, do PS, considerou na SIC Notícias, este domingo, que a extrema-direita está a conquistar terreno na Europa porque “os governos supostos de esquerda” estão a aplicar “políticas de direita e neo-liberais”. E deu como exemplo o Governo português que tenciona “aplicar políticas da Troika” ao “pagar a dívida à custa de salários e pensões”.

Num comunicado enviado às redacções, o Livre culpa as “forças progressistas”, que “falharam ao não se aliarem”, contribuindo, assim, para dividir os votos e favorecer a direita. O partido de Rui Tavares, que “olha com inquietação” para os resultados das eleições, avisa que a vitória do Irmãos de Itália, “de génese neo-fascista”, vai aprofundar “a política nacionalista, iliberal e conservadora”, assim como levar a cabo “retrocessos em direitos adquiridos como o aborto, uma política anti-imigração e anti-refugiados ainda mais agressiva e uma postura eurocéptica no quadro europeu”.

Notícia actualizada às 13h com posição do PCP