Há riscos para a UE depois da vitória da extrema-direita em Itália?

Pela primeira vez em 14 anos, bastaram as sondagens à boca das urnas para os italianos saberem o nome da pessoa que o Presidente da República terá de chamar para tentar formar governo. Chama-se Giorgia Meloni e lidera o partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI). Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

