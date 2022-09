Bella ciao em persa é canção de revolta no Irão

Duas irmãs iranianas publicaram no Instagram uma versão de Bella ciao cantada em persa e a partilha tornou-se viral, com a música antifascista italiana a ser entoada um pouco por toda a parte no Irão.

A canção de resistência ao fascismo, que uniu diferentes cores políticas pela liberdade de Itália, conseguida a 2 de Maio de 1945, está a ser adoptada pelas mulheres do Irão contra as políticas que as obrigam, entre outras coisas, a usar hijabs. De acordo com a televisão estatal iraniana, ao fim de uma semana, os protestos contabilizavam, neste domingo, 41 mortos.

Bella ciao, que pode ser ouvida em persa, foi primeiro assumida por duas irmãs, Samin e Behin Bolouri, uma dupla iraniana de música pop, mas rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo interpretada por mais vozes femininas. A música foi publicada pelas irmãs, no Instagram, a 16 de Setembro, dia em que se soube da morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, interpelada pela “polícia da moralidade” iraniana que considerou que a rapariga, que se fazia acompanhar pelo irmão e se encontrava em Teerão de visita a familiares, tinha o véu islâmico mal colocado.

Mahsa Amini foi detida, levada para o hospital em coma horas depois, tendo sido declarada morta ao fim de três dias — as autoridades relataram antecedentes clínicos; a família garantiu que a jovem era saudável e testemunhos citados pelo Guardian relataram que Mahsa Amini foi espancada durante a detenção. O relatório médico acabou por esclarecer que a jovem sofreu lesões graves na cabeça e uma fractura no crânio.

Desde então, milhares de mulheres, pelo menos em 15 cidades iranianas, saíram à rua e queimaram os seus hijabs. Os primeiros protestos seguiram-se ao funeral, no sábado, dia 17, e têm vindo a crescer. As autoridades iranianas restringiram o acesso à Internet, mas nem por isso a revolta acalmou. Até domingo, uma semana após o início dos protestos, a televisão estatal, citada pelo Financial Times, falava em 41 mortos, ressalvando que o número não é oficial (as autoridades apenas confirmam 16 mortos, nove dos quais entre as forças de segurança).

A rebelião das iranianas, que teve um momento mediático nos EUA, quando uma jornalista britânica-iraniana se recusou a usar o hijab para entrevistar o Presidente do Irão, de visita a Nova Iorque — Ebrahim Raisi cancelou a entrevista com Christiane Amanpour —, é embalada, entretanto, pelos acordes de Bella ciao, cuja letra em persa se tornou viral nas redes, somando milhares de visualizações, quer no Instagram, quer no Twitter e no Facebook. A música já consta do catálogo das irmãs no Spotify.

A música foi, entretanto, gravada por mais vozes, tendo uma delas chamado a atenção do director do Observatório do Norte de África e do Médio Oriente da Fundação Jean Jaurès. Farid Vahid partilhou o vídeo declarando: “Absolutamente magnífico! Bella ciao cantada por uma mulher iraniana em persa. Estas mulheres são fantásticas... Viva a liberdade.”

Absolument magnifique ! Bella ciao chanté par une Iranienne en persan. Ces femmes sont impressionnantes… Vive la liberté. #Mahsa_Amini #Iran pic.twitter.com/4CwUqtJTeH — Farid Vahid (@FaridVahiid) September 24, 2022

Actualizado com mais uma versão de Bella ciao em persa