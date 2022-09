João Farinha lança disco Ao Vivo e anuncia três concertos a partir de 1 de Outubro

Dos Fado ao Centro, com os quais percorreu inúmeros palcos e lançou um álbum em 2017, Sim, João Farinha passou, em paralelo, a uma carreira a solo, lançando em 2020 o álbum Solto. Porém, a pandemia da covid-19 que chegou a Portugal nesse ano não permitiu uma rodagem normal do disco pelos palcos. Ainda assim, dele nasceram dois concertos em Coimbra e foi destes que nasceu o seu segundo disco a solo, Ao Vivo, que chega esta segunda-feira às plataformas digitais e às lojas e vai ser apresentado em três concertos, em Outubro: dia 1 de na Mealhada (Cineteatro Messias, 21h30); dia 15 no Porto (Auditório CCOP) e dia 28 em Coimbra (no Salão Brazil).

“Este espectáculo resulta dos concertos de apresentação do Solto, que foram realizados em 2020 e 2021 no Convento de São Francisco e sempre naquele ambiente de pandemia”, diz ao PÚBLICO João Farinha. “Foram difíceis de realizar, devido às vicissitudes por que todos passámos, porque não sabíamos se tínhamos ou não público. Resolvi ir buscar, para além de temas do Solto, temas meus mais antigos e criações clássicas dos fados de Coimbra, às quais demos novas roupagens.”

O disco abre com Maria Faia, um tema popular da Beira Baixa (da aldeia de Malpica do Tejo) que José Afonso gravou no seu álbum Traz Outro Amigo Também (1970). E foi escolhida por João Farinha em homenagem a José Afonso, precisamente, e a Fernando Machado Soares, que mais tarde também a gravou. Como disse o cantor por ocasião da publicação deste tema em single, em Junho deste ano: “Há muito que queria interpretar Maria Faia e quando decidi levar o tema a concerto tive que me aperceber em que tom o poderia cantar. Qual não foi o meu espanto quando percebemos que poderia ser tocado em 3 tons distintos ganhando sempre nuances alternativas. Fiz o repto de tocarmos cada uma das quadras num tom diferente, em crescendo. Gostámos tanto do resultado, que agora é tema obrigatório em qualquer dos meus concertos!”

O segundo tema é Tão longe, lançado em single a 12 de Setembro, que conta com a participação especial de Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia). “O Tiago, como participou no Solto, também esteve envolvido nos concertos de promoção do disco. E lancei-lhe o repto de, já que ele ia cantar connosco o tema Pepa, que foi o single principal do disco anterior, eu poder cantar um tema dele. Na altura, ele ainda não tinha este tema sequer editado e apresentou-o em concerto connosco. Demos-lhe o nosso cunho pessoal, mas é um tema do Tiago, que cantamos em dueto.”

De resto, Ao Vivo inclui dois temas do álbum Sim (2018), assinado por João Farinha & Fado ao Centro, Enigma e Teus olhos têm uma cor e mais dois do álbum Solto (2020), Mudança e Pepa. Os restantes vêm do cancioneiro coimbrão, a que João Farinha e os Fado ao Centro têm vindo a dar novas colorações: Cantar de emigração, Canção das lágrimas, Balada da despedida do 6º ano médico 1957/58 (este interpretado por João Farinha, Tiago Nogueira e José Rebola) e Beijo (“Uma guitarrada de Gonçalo Paredes, avô de Carlos Paredes, à qual juntei uma letra”).

“Basicamente”, diz João Farinha, “escolhi os melhores momentos, os melhores temas de ambos os concertos e o disco é uma selecção dos dez que melhor representavam esses concertos.” No disco, tocam com ele Hugo Gamboias (guitarra portuguesa, que é também tocada num único tema, Teus olhos têm uma cor, por Luís Barroso, como convidado especial), Diogo Passos (viola), Ricardo Mingatos (percussão), José Rebola (ukulele e guitarra eléctrica) e Ricardo Melo (baixo acústico). Os três primeiros, diz João Farinha, são a base instrumental dos seus concertos, aparecendo os outros dois pontualmente. Assim será na Mealhada e no Porto, embora no concerto de Coimbra, no Salão Brazil, João Farinha deva ser acompanhado pelos cinco músicos.