Custos do SNS com exames e análises no privado já ultrapassam os valores mais altos da pandemia

Nos primeiros seis meses do ano, os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com análises e exames realizados no sector convencionado ascenderam a 393 milhões de euros, segundo dados do Portal do SNS. Um valor que representa uma subida de 14,2% quando comparado com o período homólogo do ano passado: 344 milhões de euros. 2021 foi um ano excepcional pelo elevado valor dos custos e a manter-se esta tendência, este ano será igualmente fora do habitual.