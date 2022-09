Concertação de preços no retalho já resultou em coimas de 675 milhões em menos de dois anos

Fruto de buscas realizadas em 2016 e 2017, a Autoridade da Concorrência já aplicou coimas de quase 700 milhões a seis cadeias de retalho alimentar e nove fornecedores. Mas nenhuma coima foi paga desde Dezembro de 2020, tendo todos os grupos optado por contestar as acusações da AdC em tribunal.

“Hub-and-spoke” é uma expressão que designa em inglês uma prática em que vários operadores de mercado alinham, em conjunto, preços de venda ao público através de um fornecedor comum, “sem necessidade de comunicarem directamente entre si”, evitando uma guerra de preços, estabilizando a rentabilidade esperada e reduzindo ao consumidor as vantagens de um mercado em livre concorrência. É uma “conspiração equivalente a um cartel”, nas palavras da Autoridade da Concorrência (AdC). E é essa prática anticoncorrencial que justifica que, no período de um ano e nove meses, a entidade reguladora tenha decidiu aplicar coimas no valor global de 675,7 milhões.