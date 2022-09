Nome Herdade Grande Clássico 2021

Produtor Herdade Grande, Vidigueira

Castas Roupeiro, Verdelho, Viosinho, Antão Vaz

Região Alentejo

Grau alcoólico 13 por cento

Preço (euros) 8,45 (em herdadegrande.com)

Pontuação 90

Autor Manuel Carvalho