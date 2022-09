Conselho Superior da Magistratura permite entrada no Supremo de juiz que é arguido

O caso é considerado inédito na justiça portuguesa: no passado dia 7 de Setembro tomou posse como conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça um juiz que é arguido num processo-crime. O conselheiro Marcolino de Jesus é suspeito de ter difamado uma colega com quem mantém há mais de uma década uma guerra sem quartel, ao ponto de ter alastrado a familiares e amigos dos próprios magistrados.