Um girassol a sorrir entre duas Coreias

Seria só mais um girassol entre as centenas de flores que crescem perto da zona que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul – mas é um girassol radiante num antigo local de guerra. A fotografia foi tirada pelo fotógrafo Kim Hong-Ji a 22 de Setembro deste ano, numa das fronteiras mais vigiadas do mundo.

Falamos da zona desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês), uma “terra de ninguém” criada entre as duas Coreias que separa dois exércitos que ainda estão tecnicamente em estado guerra. A faixa estende-se ao longo de 250 quilómetros de comprimento e quatro quilómetros de largura.

Esta linha divisória que atravessa a Península Coreana, definida pelo paralelo a 38º Norte, foi estabelecida em 1953, na sequência do armistício que pôs termo às hostilidades entre Norte e Sul.

Em 2021, as duas Coreias (bem como a China e os Estados Unidos) chegaram a um “acordo de princípio” para acabar oficialmente com a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, na qual participaram os EUA do lado Sul e a China do lado Norte, durou entre 1950 e 1953 e terminou com um armistício que apenas permitiu dar por terminado os combates, mas não a guerra.

Esta zona desmilitarizada, fortemente vigiada, está praticamente intacta há quase 70 anos – o que faz com que a vida selvagem prospere nestes terrenos.