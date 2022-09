E se “o trabalho dos professores” contasse para as colocações? As mudanças nos concursos em debate

O Ministério da Educação começou esta semana a negociar com os sindicatos alterações ao modelo de recrutamento de professores. Devem as escolas ter autonomia para escolher os que se adequam mais ao seu perfil? Foi o tema da Hora do Público desta sexta-feira.

A possibilidade de, na hora recrutar professores para as escolas, introduzir novos critérios que tenham em conta o trabalho já desenvolvido pelos docentes ao longo da sua carreira profissional poderá contribuir para melhorar não só o modelo de colocação de docentes, como para os valorizar. A ideia foi defendida por Ana Balcão Reis, presidente do Conselho Pedagógico da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) num debate na Hora do Público, transmitido em directo nesta sexta-feira ao fim da manhã.