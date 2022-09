A duvidosa reconciliação do PSD com o eleitorado grisalho

A discussão sobre a Segurança Social não se deve basear só em slogans. Ou devemos ficar ofuscados com a imagem do abraço de Luís Montenegro a uma mulher de cabelo grisalho?

“Crónica de uma morte anunciada.” Foi assim que o PSD baptizou a proposta do Governo de nova Lei de Bases da Segurança Social de Vieira da Silva que viria a ser aprovada no Parlamento no final de 2006. A actual lei que está em vigor contou apenas com os votos a favor do PS, que tinha na altura maioria absoluta. Todos os restantes partidos, da direita à esquerda, votaram contra.