Bombeiros de Vendas Novas “ganham” novo quartel após investimento de mais de um milhão de euros

Segundo a presidente da associação humanitária, as obras do novo edifício, que arrancaram em 2018, “demoraram tanto tempo” até ficarem concluídas porque “o primeiro empreiteiro não cumpriu os prazos contratuais”.

Os Bombeiros de Vendas Novas, no distrito de Évora, “ganharam” um segundo quartel, destinado à parte operacional da corporação, após um investimento de 1,1 milhões de euros, revelou hoje a presidente da associação humanitária.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, Paula Valentim, indicou que já foi assinado o auto de recepção provisória da obra e feitas correcções e testes no novo edifício.

“Temos a intenção de passar para o novo quartel até ao final deste ano, mas, como a generalidade das associações, vivemos no fio da navalha em termos financeiros e estamos a tentar angariar apoios para a compra de equipamentos”, adiantou.

Salientando que “esta é uma ampliação operacional”, a responsável explicou que o novo quartel vai acolher, para já, “a parte operacional” da corporação, ou seja, os meios relacionados com o combate a incêndios e socorro.

Já os meios que dizem respeito ao transporte de doentes não urgentes, os serviços administrativos e a direcção da associação humanitária vão permanecer no antigo quartel, referiu a presidente dos Bombeiros de Vendas Novas.

Paula Valentim assinalou que a corporação terá que “saber conciliar estas funções” que vão passar a funcionar em localizações diferentes, admitindo que, no futuro, toda a actividade dos bombeiros possa ficar concentrada no novo quartel.

Segundo a presidente da associação humanitária, as obras do novo edifício, que arrancaram em 2018, “demoraram tanto tempo” até ficarem concluídas porque “o primeiro empreiteiro não cumpriu os prazos contratuais”.

“Fizemos a posse administrativa da obra porque não avançava e tivemos que abrir um novo concurso público, a que concorreu uma outra empresa que foi a que concluiu a obra”, referiu a mesma responsável.

O novo edifício, realçou, apresenta “melhores condições” do que o antigo, que foi inaugurado em 1962, sobretudo ao nível das camaratas, que são “espaços muito exíguos e sem condições de habitabilidade”.

As obras do novo quartel envolveram um investimento de 1.183.266,24 euros e contaram com apoio de fundos comunitários, nomeadamente através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR).

O valor do investimento não inclui o terreno para a construção do edifício, que foi doado pela Câmara de Vendas Novas e avaliado em 562.340,45 euros.

Esta corporação alentejana tem 47 bombeiros, dos quais 15 são profissionais e os restantes voluntários, além de dois motoristas para o transporte de doentes não urgentes e uma funcionária administrativa.