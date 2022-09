Daniel Craig envia mensagem de apoio a pais que caminham pela prevenção do suicídio

O actor britânico Daniel Craig, conhecido pelo seu papel de James Bond, o mais famoso espião britânico, enviou, nesta quinta-feira, uma mensagem de apoio, em vídeo, a três pais que percorrem o Reino Unido pela sensibilização e angariação de fundos para a associação britânica PAPYRUS, destinada à prevenção do suicídio juvenil.

Na sua mensagem, o actor refere que o feito dos pais, que, este mês, iniciaram esta caminhada pelo segundo ano consecutivo, é “simplesmente incrível”. E acrescenta: “O que conseguiram da última vez e o que estão prestes a fazer é verdadeiramente heróico. Envio-vos amor e os meus melhores votos.”

Daniel Craig acredita que esta iniciativa trará frutos para a missão a que os pais se propõem. “Gritem alto, eu sei que serão ouvidos. Tudo de bom, boa sorte”, incentivou ainda.

Reagindo à mensagem, os pais mostraram-se surpreendidos e emocionados. “Significa muito”, confessa Mike Palmer, um dos pais. “Para nós ter causado este impacto mostra que não há barreiras nas questões de saúde mental e suicídio”, acrescenta.

O actor britânico já tinha, em 2021, apoiado a viagem destes pais com um donativo no valor de mais de dez mil euros. Mike Palmer refere à BBC que o apoio de alguém como Daniel Craig teve um impacto no alcance da mensagem que pretendem transmitir.

Caminhando em memória das filhas

Tim Owen​, ​Mike Palmer e Andy Airey uniram-se, há um ano, para criar a iniciativa 3 Dads Walking depois de os três terem perdido as suas filhas, lançando-se numa caminhada de quase 500 quilómetros e em que recolheram mais de 900.000 euros.

SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

213 544 545

912 802 669

963 524 660 Telefone da Amizade

228 323 535 Escutar - Voz de Apoio – Gaia

225 506 070 SOS Estudante

(20h00 à 1h00) 969 554 545

Actualmente o atendimento é via Zoom, com o ID: 864 9928 3163, das 22h à 1h Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

222 080 707 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

A caminhada deste ano iniciou-se no dia 9 de Setembro, tem a duração de um mês e quase o dobro da distância do ano anterior, aproximando-se dos mil quilómetros de percurso.

Os pais planeavam chegar aos quatros parlamentos do Reino Unido, começando pelos parlamentos regionais da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales e terminando a viagem no Palácio de Westminster, em Londres.

No entanto, a morte da rainha Isabel II, levou a uma mudança nos planos na capital escocesa de Edimburgo, já que a sua partida, que estava planeada para ser feita no Parlamento escocês, foi impedida devido aos preparativos para a chegada do corpo da monarca à cidade, obrigando-os a partirem de um parque do centro da cidade.

Texto editado por Bárbara Wong