Actor de “Riverdale” condenado a prisão perpétua por matar a mãe

O actor canadiano Ryan Grantham, que participou em séries tais como “Riverdale” ou “Supernatural”, foi condenado a prisão perpétua pelo Supremo Tribunal da província canadiana da Colúmbia Britânica por matar a mãe, Barbara Waite, em 2020.

Ryan Grantham, de 24 anos, admitiu, em tribunal, ser culpado de ter assassinado a mãe enquanto ela tocava piano em casa. Segundo a BBC, Ryan planeou também assassinar o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, tendo feito preparativos para assaltar a sua residência oficial.

Após ter assassinado a mãe, Ryan conduziu cerca de 200 quilómetros e levou consigo três armas, munições e material para acampar, bem como indicações sobre como chegar a Rideau Cottage, a residência oficial do primeiro-ministro canadiano.

Segundo as autoridades, o actor também planeou cometer um atentado em massa e pôs em hipótese dois pontos de Vancouver: a ponte Lions Gate ou a Universidade Simon Fraser, onde estudou. No entanto, acabou por desistir e entregar-se à polícia, tendo afirmado, no momento em que se entregava: “Matei a minha mãe.”

Em tribunal, os advogados do actor alegaram que aquele estaria com ansiedade e depressão, bem como já teria expressado, antes da morte da mãe, desejos de cometer suicídio e magoar outras pessoas. Ryan, que já estava preso preventivamente há dois anos e meio, não terá direito a liberdade condicional nos primeiros 14 anos da pena.