Benfica com equipas da II Liga na primeira fase da Taça da Liga

O Benfica foi o único dos três “grandes” a ficar com apenas equipas da II Liga no seu grupo da primeira fase da Taça da Liga de futebol, cujo sorteio se realizou nesta sexta-feira na sede da Liga, no Porto.

Os “encarnados” ficaram integrados no grupo C, juntamente com Estrela da Amadora, Moreirense e Penafiel, enquanto o Sporting, detentor do troféu, ficou inserido no grupo B, com os também primodivisionários Marítimo e Rio Ave e o “secundário” Farense.

O FC Porto foi sorteado no grupo A, com Vizela e Desportivo de Chaves, da I Liga, e Mafra, da II, tendo o Sporting de Braga, habitual presença na fase final da prova, ficado no grupo D, com Paços de Ferreira e Casa Pia, da I Liga, e o “secundário” Trofense.

Os vencedores dos oito grupos da primeira fase da prova, que vai decorrer entre 18 de Novembro e 17 de Dezembro, apuram-se para os quartos-de-final, que vão decorrer a uma só mão entre 20 e 23 de Dezembro.

A final a quatro, marcada para Leiria, vai ser disputada entre 24 e 28 de Janeiro de 2023.