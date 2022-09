Fim-de-semana na TV: Ossos, crimes, música, Efeito Estufa e um sorriso macabro

CINEMA

Os Mercenários

Fox, sábado, 19h34

Um grupo de mercenários é contratado para uma missão que implica depor o ditador de uma ilha sul-americana – missão que irá ensinar-lhes que nem tudo tem um preço e que apenas a honra e a lealdade os poderão manter unidos. Com Sylvester Stallone como realizador, argumentista e protagonista, o filme conta com outras grandes estrelas dos filmes de acção: Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham, Terry Crews e Dolph Lundgren, entre outros. A aventura deixou sequelas, para ver logo a seguir, às 21h20 e 23h12.

Ossos

RTP2, sábado, 00h06

Premiado pela fotografia no Festival de Cinema de Veneza, o filme de Pedro Costa desenrola-se num bairro de lata em Lisboa, onde Clotilde (Vanda Duarte) e a família partilham uma barraca com Tina (Mariya Lipkina). Clotilde vai trabalhar como mulher-a-dias, enquanto Tina dá à luz numa maternidade. É Clotilde quem a leva a casa, porque o companheiro (Nuno Vaz) está ausente. E Tina tenta suicidar-se.

Knives Out - Todos São Suspeitos

Cinemundo, domingo, 20h20

Harlan Thrombey, um escritor de renome, organiza uma grande festa para o seu 85.º aniversário. No dia seguinte, aparece morto. Enviado a investigar o caso, o detective Benoit Blanc percebe que todos os presentes teriam um motivo real para o assassinar.

Realizada e escrita por Rian Johnson (nomeado para o Óscar de melhor argumento original), uma comédia negra com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Joker

Fox, domingo, 21h20

Na Gotham dos anos 1980, o comediante Arthur Fleck esforça-se por arrancar sorrisos e manter a lucidez. Mas um ataque violento faz emergir uma personalidade atormentada e impiedosa de dentro dele – Joker, o grande antagonista de Batman. Vencedor de dois Óscares – um para Joaquin Phoenix no papel principal – e do Leão de Ouro em Veneza, um thriller dramático realizado por Todd Phillips.

Tenet

AXN, domingo, 21h55

Fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever, o oscarizado filme de Christopher Nolan tem como protagonista o agente de uma organização cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: a inversão do tempo. John David Washington lidera um elenco em que entram também Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Mélanie Laurent, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Um Crime no Expresso do Oriente

Hollywood, domingo, 22h

Com Kenneth Branagh no duplo papel de realizador e protagonista, é mais uma adaptação cinematográfica do policial de Agatha Christie em que Hercule Poirot viaja no famoso comboio quando um dos passageiros é assassinado. No luxuoso elenco entram também Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Tartessos

National Geographic, sábado, 13h40

Tartessos era a designação que os antigos historiadores gregos davam àquela que teria sido a primeira civilização do Ocidente, na zona compreendida entre as actuais cidades espanholas de Huelva, Sevilha e Cádis. Descobertas arqueológicas recentes sobre esta cultura, que sempre esteve envolta em debate e mistério, dão o mote ao documentário.

Efeito Estufa

SIC Radical, sábado, 22h15

Estreia. Rita Nunes (Na Porta ao Lado, Linhas Tortas) filma a mudança na paisagem humana de São Teotónio, no litoral alentejano, desde que ali começaram a chegar milhares de imigrantes – oriundos sobretudo do Nepal e da Índia – recrutados para trabalhar nas estufas de frutos vermelhos.

Além de retratar o dia-a-dia destas pessoas, a série documental procura avaliar o impacto deste fenómeno e estende o olhar a questões como “a globalização, as migrações, os conflitos políticos, a escassez de água e um futuro que parece mais incerto do que nunca”, anuncia a SIC. É debitada ao sábado.

The Murdaugh Murders - Deadly Dynasty

ID, domingo, 22h

Estreia de uma série documental de crime real que, em três episódios, revela detalhes do que realmente aconteceu à família de Alex Murdaugh, um influente advogado norte-americano que, em 2021, encontrou a mulher e o filho mais novo assassinados – homicídios pelos quais foi formalmente acusado em Julho deste ano e pelos quais ainda está a ser julgado.

SÉRIES

Grantchester

Fox Crime, sábado, 22h

Começa a sexta temporada da série britânica baseada nos livros policiais de James Runcie. Passada em meados dos anos 1950, numa bucólica e aparentemente pacata vila inglesa, é protagonizada por um pároco-detective, Will Davenport (Tom Brittney), que desvenda crimes locais em dupla com um inspector, Geordie Keating (Robson Green). No início desta ronda de episódios – emitidos ao sábado – o santo descanso de umas merecidas férias é interrompido pelo aparecimento de um cadáver.

Exit - Fina Finança

RTP2, sábado, 1h41

Reposição da minissérie norueguesa ambientada no mundo exclusivo da elite de Oslo. Ao longo de seis episódios, são revelados os impulsos, o hedonismo, as emoções e o lado sombrio de uma existência que, à primeira vista, seria perfeita e invejável.

Amesterdão em Chamas

RTP2, domingo, 00h29

Primeiro episódio (de sete) da minissérie holandesa que, embora se baseie em acontecimentos históricos, serve como prequela original às histórias policiais de ficção escritas por A.C. Baantjer. Gira em torno de uma improvável dupla de detectives que actua na Amesterdão dos anos 1980.

DESPORTO

Futebol: República Checa x Portugal

RTP1, sábado, 19h37

Directo. A selecção portuguesa vai a Praga enfrentar a brigada checa, na fase de grupos da Liga das Nações, depois de um primeiro encontro, em Junho, em que as “quinas” saíram vitoriosas por duas bolas a zero. Portugal está na segunda posição do Grupo 2 da Liga A, atrás de Espanha e à frente da Suíça e da República Checa.

MÚSICA

Concerto de Paris

RTP2, sábado, 22h04

Registo do tradicional concerto da Orquestra Nacional de França junto à Torre Eiffel, para assinalar o 14 de Julho. Este ano, além do Coro da Rádio França, juntaram-se ao agrupamento, sob a regência do maestro Cristian Macelaru, a pianista Alice Sara Ott, a soprano Nadine Sierra, a meio-soprano Lea Desandre, o tenor Stanislas de Barbeyrac, o violoncelista Gautier Capuçon, o baixo-barítono Erwin Schrott e o violinista Leonidas Kavakos. As partituras são abrilhantadas por um grandioso espectáculo de fogo-de-artifício.

The Voice Portugal

RTP1, domingo, 21h25

No arranque de mais uma temporada, as cadeiras voltam a rodar para recrutar os melhores cantores, mas com mudanças no painel de mentores: Marisa Liz e Diogo Piçarra mantêm-se, mas Aurea e António Zambujo cedem os seus lugares a Carolina Deslandes, que transita da versão para crianças, e Dino D’Santiago, que se estreia nestas lides. As “provas cegas” são o início de uma série de etapas competitivas que estreitam o crivo até só restar uma voz vencedora. Catarina Furtado e Vasco Palmeirim são os anfitriões do costume.

Selah Sue ao Vivo em Paris

RTP2, domingo, 23h40

Comparada a Janis Joplin por causa da voz rouca e também a Amy Winehouse (o penteado ajuda, mas a soul também), a cantora e compositora belga surge aqui numa actuação gravada na sala parisiense La Cigale, na capital francesa, no âmbito do Culturebox Festival 2020, que decorreu em formato digital. Selah Sue deu-se a conhecer em 2011 com um álbum homónimo, ao qual se seguiram Reason, em 2015, e Persona, já em 2022. Na altura deste concerto, tinha em mãos o EP Bedroom.

INFANTIL

Playmobil: O Filme (V. Port.)

SIC K, sábado, 21h30

Marla, a irmã mais velha de Charlie, fica sem saber o que fazer quando percebe que foram misteriosamente transportados para dentro do universo Playmobil e transformados em pequenos bonecos de sete centímetros e meio. Os dois irmãos vão viver a aventura das suas vidas, ao lado de vikings, cowboys, piratas e dinossauros.