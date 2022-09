Canção após canção, um coro gigantesco a erguer-se com os Arcade Fire

De certa forma, sem o sabermos, tivemos perante nós os alicerces do concerto mesmo antes do seu começo. Quinta-feira, no primeiro dos dois concertos dos Arcade Fire no Campo Pequeno, em Lisboa (o segundo acontece esta sexta-feira), vimos primeiro os haitianos Boukman Eksperyans encerrarem a sua actuação com um tema a capella, as vozes a ganharem força nas palavras do espiritual cantado. Depois, um DJ set bombástico, com o seu protagonista a fazer por agitar as massas que quase lotaram o Campo Pequeno de maracas nas mãos, tudo convenientemente observado pela bola de espelhos gigante pendendo do tecto. Por fim, um concerto protagonizado pela pianola no pequeno palco instalado a meio da plateia – blues, jazz dos anos 1930, La vie on rose, tudo isso tocou o “pianista” fantasma.