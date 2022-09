Depois de um Verão marcado por fenómenos extremos, como ondas de calor e uma seca que varreu a Europa, com incêndios e cheias, a greve estudantil pelo clima saiu de novo à rua. Em Lisboa, os estudantes partiram do do Liceu Camões em direcção ao Ministério da Economia, no Chiado, mas acabaram por ficar a alguns metros da entrada do edifício, impedidos de avançar por um cordão policial.