Augusto Cury: “Quem tem medo dos Invernos não consegue produzir as mais belas Primaveras”

O autor da polémica Teoria da Inteligência Multifocal é de opinião que “a escola no mundo todo está doente” e que os professores têm de “mudar a dinâmica” e ser “provocadores”.

O psiquiatra brasileiro Augusto Cury regressou a Portugal para promover o seu novo livro, O Médico da Emoção (ed. Pergaminho), com o qual é anunciado “o fascinante desfecho da saga de Marco Polo”, apresentando-se no último dia da Feira do Livro de Lisboa para uma concorrida sessão de autógrafos.