Uma viagem no tempo para ver como era Matosinhos há 25 anos

A Rua Brito Capelo e a Heróis de França, a Rua do Godinho e a Capela da Boa Nova. Matosinhos em 1996 — ano em que Gabriele Basilico, Larry Fink, Bruno Sequeira e Augusto Alves da Silva recolheram diferentes perspectivas e publicaram Uma Cidade Assim, projecto que incluía desenhos de Álvaro Siza — e Matosinhos hoje. Matosinhos, Lugar e Memória é tão simplesmente uma selecção das fotografias de Gabriele Basilico, arquitecto e fotógrafo italiano, colocada em diálogo com apontamentos da paisagem urbana e industrial do presente.

Um quarto de século depois, o MuMMa, Museu da Memória de Matosinhos, que completou um ano em Agosto, propõe uma viagem pelas memórias de outra cidade, "marcadamente industrial e piscatória", que é a mesma cidade, hoje "mais cosmopolita e empreendedora".

"Como era em tempos idos? Como vemos a cidade agora?" Recorrendo a uma selecção de fotografias da autoria de Gabriele Basilico, pertencente ao acervo da Câmara Municipal de Matosinhos, a exposição contrapõe esses mesmos registos separados por mais de 25 anos.

"Neste contraponto é possível ver e sentir a cidade: a sua evolução, a resposta que foi dando aos novos desafios civilizacionais e às crescentes necessidades da sua população. E porque são as memórias que constroem o que somos, que moldam a nossa visão e constroem a nossa identidade, também Matosinhos se reconstrói e reencontra nesta exposição e neste museu", pode ler-se no catálogo da exposição, que pode ser vista até ao fim do ano (a entrada no MuMMa custa um euro).