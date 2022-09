Crónicas do Lugar do Povo Mais Feliz da Terra é o regresso à ficção do Prémio Nobel da Literatura 1986, que não publicava um romance desde 1973. O livro chega nesta quinta-feira às livrarias pela Livros do Brasil. O escritor nigeriano de 88 anos é um dos convidados do Folio- Festival Literário Internacional de Óbidos onde vai estar na noite de 15 de Outubro.