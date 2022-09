Cuidado com essa puta hitleriana

Foi impressionante ver World War III no Festival de Veneza juntamente com No Bears, de Jafar Panahi, e Beyond the Wall, de Vahid Jalilvand. Projectaram insidiosamente a paisagem mental concentracionária que no Irão se concretizou.

Na História nada se repete, mas tudo se contagia. Era isso o que talvez quisesse dizer Mark Twain com a máxima que lhe é atribuída, “History does not repeat itself, but it often rhymes”, que serve de epígrafe a um filme, World War III, do iraniano Houman Seyyedi, vencedor, há duas semanas, da secção Horizontes da 79ª edição de Veneza (valeu também o prémio de interpretação masculina a Mohsen Tanabandeh).