Os cinco conselhos aos jovens e as experiências de Marcelo

Seguiu Direito por causa do pai, fez yoga e artes marciais, almoça em “dois minutos” e defende que os mais ricos paguem mais impostos. Este foi o Presidente que se apresentou na abertura do ano lectivo na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, onde lembrou aos alunos que um curso é um “instrumento” e não uma sentença para o resto da vida.

Se antes ia a pé desde a rua de São Bernardo, desta vez chegou de carro vindo de Belém. Depois de ter passado umas “atribuladas” semanas a viajar, Marcelo Rebelo de Sousa regressou a casa para dar a aula de abertura do ano lectivo no antigo Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, onde estudou há seis décadas com os dois irmãos. Como já é costume, foi recebido com palmas por um mar de estudantes que o seguiram de telemóvel em punho enquanto gritavam “Presidente!”, “Presidente!” e se empurravam para conseguirem tirar uma selfie. Embora menos ruidoso, o entusiasmo dos alunos pouco se refreou ao longo das duas horas em que o chefe de Estado deu algumas lições de vida aos jovens e falou das suas experiências, como Marcelo e como Presidente.