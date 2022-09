Quatro anos depois, o Redondo voltará finalmente à alegria das Ruas Floridas no Verão

No próximo Verão, a vila alentejana voltará a vestir-se de flores, figuras e outras artes em papel florido, depois da pandemia ter estragado muitos planos. É “um dos maiores certames com génese popular” do Alentejo e conta com o trabalho voluntário de centenas de pessoas durante meses.

Enquanto pelos lados de Campo Maior ainda se desconhece a data de próxima edição das Festas do Povo, as igualmente tradicionais Ruas Floridas da vila do Redondo (Évora) regressam de 29 de Julho a 6 de Agosto do próximo ano, depois de uma edição de interregno, devido à pandemia de covid-19.

O presidente do Município de Redondo, David Fialho Galego, confirmou à Lusa que estas festas, que têm periodicidade bienal, vão ser retomadas em 2023, depois de a edição de 2021 ter sido cancelada, devido à pandemia.

“Quando iniciámos o mandato, no final de 2021, decidimos a continuidade” da realização das festas “de dois em dois anos” e passar a próxima edição para 2023, devido à “complexidade da sua preparação” e para “evitar constrangimentos” da pandemia, disse.

Foto Ruas Floridas CM Redondo

Segundo o autarca social-democrata, que cumpre o primeiro mandato na presidência do município, as Ruas Floridas vão ter, no próximo ano, cerca de 22 ruas ornamentadas com flores, figuras e outros motivos feitos em papel colorido.

“Haverá ainda algumas afinações em termos do número de ruas” enfeitadas, mas “não queremos ter ruas ornamentadas com muita dispersão”, para concentrar as festas “na zona central da parte histórica da vila”, adiantou.

Considerando que as Ruas Floridas “são um dos maiores certames com génese popular” do Alentejo e do país, o presidente do município assinalou que “várias centenas de pessoas trabalham muitos meses para engalanar, naquele período, as ruas” da vila.

Em termos económicos, o certame “esgota todos os alojamentos no concelho e nos concelhos limítrofes e a dinâmica local tem um benefício extremo, em termos de encaixe financeiro, pela imensa presença de pessoas”, destacou.

De acordo com David Fialho Galego, uma “Rua Móvel”, com uma estrutura em madeira de 20 metros de comprimento e ornamentações, vai percorrer o país para mostrar a história das Ruas Floridas e promover a edição de 2023.

Promovidas pela Câmara de Redondo, estas festas têm periodicidade bienal e a edição anterior, em 2019, contou com 28 ruas enfeitadas, esperando a organização, na altura, cerca de 500 mil visitantes.

Foto Ruas Floridas CM REdondo

Depois de um longo interregno, o município retomou as tradicionais festas populares da vila, em 1994, as quais passaram a ter carácter bienal em 1998.

Nas festividades, com entrada livre, a população ornamenta as ruas com figuras, flores e outros motivos em papel colorido.

Foto Ruas Floridas CM REdondo

Os temas escolhidos pelos moradores, considerados autênticos artistas, são os mais variados, desde motivos etnográficos e florais até histórias imaginárias e exóticas, num evento que “abrange uma área grande da vila”.

Cada rua apresenta um tema diferente, escolhido livremente pelos moradores e mantido em segredo até ao dia da saída do programa das Ruas Floridas, cujos registos escritos mais antigos remontam a 1838.