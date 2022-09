Marcelo D2 regressa a Portugal para dois concertos com os Bamba Social

O rapper brasileiro vai partilhar o palco com a roda de samba luso-brasileira no Hard Club e no Casino Estoril, nos dias 26 e 27 de Janeiro, respectivamente.

Numa espécie de aquecimento para o Carnaval, o músico e rapper brasileiro Marcelo D2 junta-se à roda de samba Bamba Social, sediada no Porto, para dois concertos em Portugal: dia 26 de Janeiro no Hard Club, no Porto, e dia 27 no Casino Estoril, Cascais.

Esta não será a primeira colaboração entre Marcelo D2, considerado um dos rappers mais relevantes do Brasil, e o colectivo luso-brasileiro, que congrega mais de uma dezena de músicos, entre eles Luca Argel, Pedro Pinheiro, Tiago Nacarato ou Denise Machado. Em 2018, partilharam o palco e gravaram a canção Cadê Cascais, incluída no álbum Na Fé (2020) dos Bamba Social.

Desta feita, a ideia é apresentar “dois bailes de pré-Carnaval” com clássicos do samba, homenageando algumas figuras incontornáveis da música brasileira e, ao mesmo tempo, cruzando-os com o hip-hop, o jazz e o funk.

O percurso de Marcelo D2 começou nos anos 90 com a banda de rap-rock Planet Hemp, com quem gravou os discos Usuário (1994), Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Pára (1997) e A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2000). A descriminalização do consumo da cannabis, as assimetrias sociais da sociedade brasileira e a violência policial eram alguns dos temas abordados pelo grupo.

No final dos anos 90, Marcelo D2 apostou na sua carreira a solo, inaugurada com o álbum Eu Tiro É Onda (1998) e lançada mundialmente com A Procura da Batida Perfeita (2003). A partir daí, investiu nas intersecções entre hip-hop e samba, gravando inclusive um disco de versões do sambista Bezerra da Silva.

Este ano, os Planet Hemp regressaram com a primeira música editada em 22 anos: numa parceria com o músico brasileiro Criolo, Distopia é o single de avanço do novo álbum, previsto para Outubro, e um retrato de um Brasil espartilhado, à beira do abismo.

Os bilhetes para os concertos de Marcelo D2 com os Bamba Social custam entre 25€ e 30€ e ficam à venda a partir das 17h desta quarta-feira.