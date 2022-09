Estudar no Porto pode significar “pagar 350 euros” por um quarto

Com as aulas no ensino superior a começar, são muitos os jovens que começam a fazer a transição para a cidade que os vai acolher. Entre pesquisas e visitas, há quem consiga alojamento dentro dos valores esperados, outros não têm tanta sorte. Assim, a poucos dias de começarem um novo capítulo, existem muitos estudantes que estão colocados, mas que continuam desalojados.

O preço médio de um quarto na cidade do Porto é de 324 euros e, segundo o Observatório de Alojamento Estudantil da start-up portuguesa Alfredo Real Estate Analytics, estima-se que existam 337 quartos disponíveis na cidade do Porto. A oferta no mercado diminuiu drasticamente; em Setembro de 2021, existiam, em todo o país, 9884 anúncios de quartos disponíveis para estudantes no mercado privado; no início deste mês, a oferta caiu para 1973 quartos, o que representa uma quebra de 80%. Esta diminuição abrupta na oferta levou a que os preços aumentassem radicalmente, registando um aumento de 7% comparativamente ao ano passado, levando a que muitas famílias não consigam suportar os custos da estadia dos recém-chegados ao ensino superior.

Na recepção aos novos estudantes da Universidade do Porto, na reitoria da universidade, o P3 ouviu jovens que ingressaram este ano na academia. Dos oito estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento, há quem pague menos do que a média pelo alojamento, como é o caso de Luís, Beatriz e Diogo. Ivana paga um valor acima da média: 500 euros. Já Gonçalo, apesar do esforço, continua a procurar um local para viver no Porto.

Texto editado por Ana Maria Henriques