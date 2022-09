Luto por uma certa senhora

Procurando perceber o porquê deste luto nacional por uma certa senhora, rainha, não tive conhecimento do que terá feito de tão nobre pelo seu país e, muito menos, por Portugal. Não sendo monarquista nem religioso, em termos humanísticos talvez fizesse mais sentido um luto nacional pela morte de um Papa. Parece haver uma projecção um pouco maternal nesta iniciativa, que carece de discernimento e distanciamento estadual. Não sei se, fora essa confusão projectiva maternal, se haveria ou haverá algum luto nacional no contexto de alguma figura que tenha tido alguma influência efectiva, estruturante e construtiva sobre uma sociedade do seu país ou indirectamente sobre a sociedade de outro país que não o seu. Parece, como torno claro, um exagero inusitado, talvez a insinuar uma certa necessidade de cultivar e legitimar a veneração sobre as figuras de relevo hierárquico, que nada tem a ver com a verdadeira natureza humana, a da humildade e do bem indiferenciado.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

A dúvida sobre a irracionalidade

O Decreto-Lei n.º 57-B/2022, de 6/9, formalizou a permissão aos consumidores de gás natural de aderirem ao regime de tarifa regulada, a qual, evidentemente, é bastante mais reduzida do que a praticada, já ou a curto prazo, pelos comercializadores do regime liberalizado. Como facilmente se depreende e espera, a grande maioria dos consumidores domésticos irão migrar do mercado liberalizado, aqui ficando, essencial ou unicamente, os procrastinadores.

Pressuponho que as entidades titulares do estatuto de comercializador de último recurso (CUR) adquirem o gás em comuns condições de preço, que não beneficiam de qualquer subsidiação (excluindo a que possa ou deva existir no caso da tarifa social) nem da constituição de défice tarifário e que são, naturalmente, lucrativas e, obviamente, isentas do eventual imposto sobre os lucros extraordinários. Perante este cenário pergunto: será que é vantajoso para os comercializadores do mercado livre praticarem tarifas comparativamente exorbitantes a um residual número de incautos consumidores, em vez de aplicarem um preçário idêntico ao dos CUR, mantendo, ou terem mantido, todo o universo dos seus tradicionais e fieis clientes?

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

M.E.C. e cinema

Já sabemos que a visão e escrita do M.E.C. são fora de série, e o artigo “Um choque cultural”, de 17 de Setembro, mantém os predicados. Bem-haja ao M.E.C. por trazer à tona a artificialidade típica dos filmes americanos, que (infelizmente) ocupam em demasia as nossas salas de cinema e TV. Desta feita, estamos arredados de aceder a conteúdos culturais próprios (filmes e séries portugueses) e de maior afinidade cultural (filmes da CPLP e espanhóis) em maior quantidade, e conhecer as culturas das mais diversas regiões do mundo através dos seus filmes, cabendo nestas últimas (obviamente) os americanos. Entre muitas outras lamentações, assinalo os horários nobres da TV não serem ocupados pelos nossos filmes e a divulgação pouco diversificada de filmes internacionais (ressalvando-se os franceses, italianos, ingleses, iranianos e coreanos), deixando de parte alguns de elevada qualidade, como os argentinos, indianos, alemães, suecos e australianos.

Emanuel Carvalho, Lisboa

Qual deve ser a prioridade do SNS?

A nova equipa do Ministério da Saúde inclui uma Secretaria de Estado da Promoção da Saúde. A promoção da saúde é fundamental, como se viu com o extraordinário impacto da vacinação contra o SARS-CoV-2. Em Janeiro de 2021 chegámos a ter 303 mortes por dia devido a esta doença (ou seja, a manter-se, daria mais de 110.000 mortes por ano) e actualmente essa mortalidade é residual. Por outro lado, a promoção da saúde tem o importante papel de comprimir a doença e a morte (ambas inevitáveis) para o mais tarde possível no ciclo de vida de cada um de nós. No entanto, o que os portugueses verdadeiramente precisam, para além da promoção da saúde, é de cuidados médicos quando se sentem doentes ou, quando saudáveis, de cuidados de saúde específicos, como acontece por exemplo na gravidez e no parto. Os cuidados de saúde (sempre com a coordenação e liderança médicas) devem ser a prioridade para o recém-renovado Ministério da Saúde e para a nova organização executiva.

Mário G. Lopes, Lisboa