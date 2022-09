Ex-primeiro-ministro da Tunísia detido por suspeitas de “envio de jihadistas” para a Síria

Ali Larayedh compareceu no tribunal ao lado do líder do partido Ennahda, suspenso em 2021 pelo Presidente, Kais Saied. O seu caso está, agora, nas mãos de um tribunal antiterrorismo.

As autoridades tunisianas detiveram nesta terça-feira o ex-primeiro-ministro Ali Larayedh​, vice-presidente do partido Ennahda, depois de 14 horas de interrogatório, por suspeitas de “envio de jihadistas” da Tunísia para a Síria, no quadro da guerra desencadeada naquele país a partir de 2011.

Fontes das forças de segurança e do Governo calculam que cerca de seis mil tunisinos tenham viajado para a Síria e para o Iraque durante a última década para se juntarem a grupos jihadistas, como o Daesh.

Citado pela Al Jazeera, Larayedh garantiu que “foi contra este fenómeno” e que “tomou medidas para o limitar”.

O caso de Larayedh, que foi primeiro-ministro entre 2013 e 2014, foi enviado para um tribunal antiterrorismo, informou o seu advogado, Samir Dilou, em declarações à rádio tunisina Mosaique FM.

O ex-primeiro-ministro compareceu no tribunal na segunda-feira, ao lado do líder do Ennahda e do presidente do Parlamento dissolvido, Rachid Ghannouchi​, que foi libertado horas depois.

O partido islâmico criticou os processos judiciais contra Ghannouchi e Larayedh e disse que as condições das audiências equivalem a “uma forma de tortura diante de um caso montado com todas as peças”.

“É um atentado aos direitos humanos e à dignidade humana”, sublinhou o Ennahda, acrescentando que “as autoridades tunisinas assumem total responsabilidade pelo que possa acontecer a estes dois líderes do Ennahda”.

Esta não é a primeira vez que Ghannouchi tem de comparecer no tribunal. Em Julho, o líder do Ennahda teve de responder pelas acusações contra ele em casos de alegada corrupção e lavagem de dinheiro.

O Ennahda, força dominante no Parlamento, suspenso em Julho de 2021 pelo Presidente, Kais Saied, tem criticado o chefe de Estado pelas medidas excepcionais anunciadas desde essa data, quando se arrogou todos os poderes ao dissolver também o Governo.