O estranho caso Costa Silva, parte II

Depois de estar no centro de uma polémica em que é acusado de fazer cortes nas pensões para o futuro, este alegado e súbito enlevo do Governo com uma redução de impostos nas empresas só podia ser mal aceite

O ministro da Economia fala pouco, mas quando fala tem o condão de pegar fogo à pradaria com ideias ousadas que contrariam a lógica cautelosa da política económica do Governo. Se há uns meses António Costa Silva avançou com a ideia de impostos agravados para lucros extraordinários, expondo divisões internas no seu partido perante tão arrojada ideia, desta vez, o ministro voltou a surpreender pondo em marcha a proposta de uma “redução transversal” do imposto sobre o lucro das empresas, o IRC.