Sp. Braga, um candidato no ponto para dar o salto?

Minhotos estão a viver um dos melhores arranques da sua história, a apenas dois pontos do líder do campeonato. Na Liga Europa, também só sabem ganhar e têm colocado mais talentos na montra.

Há muito que o Sporting Clube de Braga parece preparado para dar o grande salto em frente. Já não soa estranho considerar os arsenalistas do Minho como candidatos ao título no início de cada época, mas ainda falta dar o passo seguinte: ser campeão. Em 2022-23, o Sp. Braga está a conseguir o melhor arranque de época dos últimos 12 anos no campeonato e a lançar as bases de uma candidatura credível ao título, com seis vitórias e um empate nas primeiras sete jornadas, ainda invencível e a apenas dois pontos do líder, Benfica, que tem estado perfeito neste arranque de época. Será que a formação minhota está preparada para aguentar o ritmo até ao fim da corrida?