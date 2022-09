Benfica dá passo seguro rumo à Liga dos Campeões feminina

O Benfica deu nesta terça-feira um passo seguro rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino. Em Glasgow, as “encarnadas” conseguiram uma reviravolta diante do Rangers (2-3), colocando-se em vantagem no final da primeira mão da ronda dois de qualificação.

As “encarnadas” viram-se em desvantagem no marcador aos 25’, após um cruzamento da direita do Rangers, a que McCoy correspondeu com um bom golpe de cabeça, mas ainda chegariam à igualdade antes do intervalo, por Ana Vitória (graças a um remate colocado, já na área, de pé esquerdo).

No segundo tempo, a avançada brasileira “bisou”, após um lance individual de grande qualidade, mas praticamente no lance seguinte McCoy seguiu-lhe as pisadas e voltou a empatar o encontro.

Com maior domínio e ascendente, o Benfica carregou novamente à procura do triunfo, que chegou graças a um golo de Pauleta (segundo a UEFA), aos 78’, num lance confuso, que envolveu a guarda-redes do Rangers. Ainda houve um remate das portuguesas à trave, mas o resultado já não sofreu alterações.

A segunda mão da eliminatória disputa-se na próxima semana, em concreto na quarta-feira, no Benfica Campus.