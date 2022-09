Siza Vieira critica descida “transversal” de IRC proposta por Costa Silva e aponta alternativa

No rescaldo da apresentação do pacote de apoio de empresas, o ministro da Economia, António Costa Silva, sinalizou que “seria extremamente benéfico” o Governo avançar com uma “redução transversal” do IRC [Rendimento de Pessoas Colectivas], que neste momento é de 21%. O anúncio gerou algum desconforto entre socialistas e críticas à esquerda do PS. Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia e número dois de António Costa, questiona o impacto de uma redução generalizada e defende que a criação de benefícios fiscais para empresas que usem os lucros para investir nelas próprias seria uma estratégia “mais eficaz”.