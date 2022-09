Arquiteturas Film Festival muda-se para o Porto, com encontro marcado na FAUP e Passos Manuel

O festival que junta arquitetura e cinema acontece pela primeira vez na cidade do Porto, entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro. Exposições, debates e masterclasses fazem parte do programa que vai passar pela Faculdade de Arquitectura e pelo cinema Passos Manuel.

O Arquiteturas Film Festival está de volta, e, desta vez, a 9.ª edição do evento acontece pela primeira vez na cidade do Porto, entre os dias 27 de Setembro a 1 de Outubro. Focada na ideia de “Slow Down” (abrandamento), a edição deste ano vai organizar debates, exposições e masterclasses e, ainda, exibir 23 filmes de realizadores nacionais e internacionais para “discutir e disseminar a produção arquitectónica” através destes elementos, refere a organização numa nota de imprensa enviada ao P3.

Os filmes que vão ser exibidos na Casa Comum, no Porto, durante os cinco dias do festival, fazem parte de uma open call, em que foram seleccionados mais de 20 filmes de diferentes nacionalidades, como Portugal, Austrália, Brasil, Chile, Egipto, Estados Unidos, Sri Lanka ou Ucrânia.

As obras cinematográficas em competição podem ser premiadas em seis diferentes categorias – Documentário, Ficção, Filme Experimental, Talento Emergente, Prémio do Público e uma nova categoria de Consciência Social. “Este novo prémio procura destacar filmes que abordem questões de justiça social e espacial, igualdade e diversidade cultural, no sentido de promover causas relevantes que afectam as cidades, o ambiente construído e a sociedade actual” aponta a nota de imprensa.

Dos filmes seleccionados, será possível assistir a Remnants of Memory de Jyll Johnstone e Michael Arlen Davis, Memories of the Berlin Room de Jörn Staeger ou Them, the Land na Us de Vitor Villaça Campanario. Portugal é o país com mais filmes a participar na competição, destacando-se quatro obras nacionais, Waters of Pastaza de Inês T. Alves, Places of Absence de Melanie Pereira, Lethes de Eduardo Brito e Luz de Presença de Diogo Costa Amarante.

Esta nova edição conta ainda com mais uma novidade. Este ano, o festival deixa de abrigar um país convidado e passa a acolher uma instituição. O Centre for Documentary Architecture (CDA), fundado pela arquitecta alemã Ines Weizman, foi o escolhido e vai juntar arquitectos, cineastas, artistas, programadores digitais e historiadores para “reflectir sobre a noção de arquivo, através da apresentação de filmes, debates e uma exposição” que está patente na Fundação Instituto Marques da Silva (FIMS) até 22 de Outubro.

Para além de filmes, exposições e debates, o Arquiteturas Film Festival apresenta na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) duas masterclasses conduzidas por Richard John Seymour, realizador e arquitecto, e Ines Weizman, com a presença de Luís Urbano, professor especialista em arquitectura e cinema.

O programa do festival passa ainda pelo Cinema Passos Manuel, para a sessão de abertura com a visualização do filme Landscape Healing de Richard John Seymor, e pelo espaço cultural Instituto para apresentar um conjunto de filmes da série Critical Cooking Show. A entrada para o evento é gratuita, mas algumas actividades estão limitadas ao número de pessoas, precisando de uma inscrição prévia realizada através do email do festival (info@arquiteturasfilmfestival.com).

