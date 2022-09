Singularidades de uma eleição tropical

As emissões conferem grandiosidade e solenidade aos eventos, mas também são conteúdo para as redes.

Pela primeira vez na história do Brasil e do mundo democrático actual, um incumbente e um ex-presidente enfrentam-se numa mesma eleição (só há registo de algo semelhante numa eleição presidencial norte-americana em 1892). Lula e Bolsonaro arrancaram para a disputa com níveis de notoriedade ímpares e nenhum dos dois precisou da campanha para se dar a conhecer. Bem pelo contrário, a sua luta foi outra: diminuir a própria taxa de reprovação e aumentar a do oponente, o que, no contexto da polarização afectiva que tumultua o país, os colocou num duelo de rejeições sem precedentes.