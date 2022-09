Rui Moreira, o “perfeito imbecil” e a cultura de ódio

Se quisermos ser altivos e conformistas em relação aos problemas do futebol, podemos sempre utilizar o argumento antropológico: as grandes manifestações desportivas foram habilmente inventadas pelo Homo sapiens para substituir as guerras tribais, através da criação de um novo tipo de confronto físico com regras claras e controladas, que permite encontrar um vencedor sem necessidade de derramamento de sangue. Portanto, quando vemos um estádio cheio de adrenalina e testosterona, devemos estar preparados para cenas de relativa selvajaria, e aceitar essas manifestações de irracionalidade como uma compensação para velhíssimos actos de violência brutal, que assim são sublimados através de insultos à mãe do árbitro. Tirando a mãe do árbitro, toda a gente fica a ganhar.