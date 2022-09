As escolas não devem ter autonomia para escolher professores

O editorial do PÚBLICO do pretérito dia 15 intitulado “A revolução de ter escolas a escolher professores” da autoria da directora adjunta Andreia Sanches (A.S.), vem colocar um problema melindroso e delicado que é a possibilidade das escolas virem a ter autonomia para contratar professores. Na realidade, as escolas não devem ter a prerrogativa de contratar professores, por motivos óbvios que não será difícil descortinar. No último período do seu editorial, A.S. escreveu que (cito-a): “será preciso encontrar um modelo que garanta a transparência e escrutínio. Mas dar autonomia às escolas para escolherem o seu corpo docente (…) é uma ‘revolução’ ao nível da flexibilidade curricular”. A tal decantada e turiferada flexibilidade curricular que não deixará de ser um engodo que pode, também, conduzir as escolas, mancomunadas com parcerias municipalistas, à autonomia para escolherem o seu corpo docente. Que ingenuidade A.S.! Se as escolas pudessem escolher os seus professores que fartote e bambochata de amiguismo, de clientelismo, de nepotismo, de partidarismo e outros atropelos. Tem plena razão e sensatez a posição da Fenprof, para não abdicar do respectivo concurso e das respectivas listas ordenadas. Não há maior transparência e limpidez do que estas fórmulas para a colocação dos professores. Não subverta e adultere as regras do jogo ao escrever a” ditadura da lista ordenada”. Não existe nenhuma” ditadura da lista ordenada”. Existem professores concursistas que se submetem a regras estabelecidas para leccionarem numa escola.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Os filhos e os enteados

Há anos que venho clamando que o Estado nos trata como filhos, uns, e enteados, outros. Isto é verdade no que à saúde respeita pois nunca nenhum governo teve a coragem de abrir aos ‘enteados’ – os outros - o regime de seguro de saúde – ‘’patrocinado’ e garantido pelo Estado – denominado ADSE e exclusivo de funcionários públicos e seus familiares.

Um recente estudo da DECO, comparativo entre a ADSE e os seguros praticados pelas companhias de seguros mostra bem como o a primeira é bem melhor que os segundos em preço, condições, extensão, custo dos actos clínicos, etc. É por isso que os hospitais privados estão cheios de funcionários públicos, no activo ou reformados, e seus familiares, que preferem lá ir a uma consulta onde pagam 5€ e ‘desprezam’ o ‘seu’, ‘nosso’, SNS.

Todos podemos imaginar como será forte e activo o lobby das companhias de seguros ou dos grupos financeiros a que pertencem, se calhar, alguns, com iguais interesses nos grupos privados da saúde, mas ao Estado compete proteger a população, toda, sem discriminação por classes sociais, profissionais ou do destino do seu trabalho.

Agora que o Governo diz que quer corrigir todos os problemas e defeitos que deixou crescer no SNS, é bom que o estruture e organize, que lhe ponha à frente gente que sabe gerir este sector de actividade - que não é comparável a nenhum outro - e o torne forte e motivador para os seus profissionais, acima de todos os médicos e enfermeiros que são o cerne do seu bom funcionamento, compensando-os com dignidade e reconhecendo o seu valor. E que acabe com esta discriminação.

Jorge Mónica, Parede

Não consigo responder

Nos últimos oito anos, na maioria dos países, as despesas com armamento têm vindo a aumentar, o que mostra que se investiu imenso no que mata, estropia, destrói, polui e contribui para o aumento das desigualdades sociais. Pelo que observo, verifico que continuamos a seguir o caminho errado. É difícil viver com esta realidade e imaginar o que se poderia fazer com aquelas verbas, de forma a beneficiar o ser humano e o nosso planeta.

Para evitar a autodestruição temos que alterar a forma como lidamos com o próximo e com o meio ambiente. Irão os jovens reagir, revolucionar, actuar de forma pacífica e solidária, evitando a queda no abismo que está perto? Sem demoras, conseguirão livrar-se do egoísmo, da irracionalidade e da informação tendenciosa que lhes deixamos como herança? Ou, seguindo o péssimo (criminoso?) exemplo de políticos que escolhemos, continuarão a caminhar para o precipício, insistindo em matar, estropiar, destruir e poluir?

Voltando ao que observo, não consigo visualizar as respostas para estas perguntas, o que impede que esteja optimista.

António Linhan, Londres