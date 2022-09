Subida automática das pensões em 2023 acelerava défice da Segurança Social em meia década

A aplicação “integral” da fórmula de actualização das pensões em 2023 levaria a que o saldo da Segurança Social entrasse em terreno negativo no final da década de 2020, meia década mais cedo do que estava previsto. As contas são do Governo e foram enviadas ao Parlamento depois de os partidos terem exigido a apresentação dos cálculos e de o Presidente da República ter considerado “inevitável” a divulgação dos dados sobre o impacto da actualização automática das pensões no próximo ano.