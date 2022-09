Empresário explica motivos de Rafa para deixar a selecção

O desempenho no Benfica justifica a vontade do jogador de deixar de jogar na selecção.

Rafa alegou “motivos do foro pessoal” para a decisão de deixar de jogar pela selecção nacional, sem detalhar essas razões. Mas há, afinal, alguns detalhes adicionais sobre a decisão. António Araújo, empresário do jogador, avançou na tarde desta segunda-feira, à Antena 1, que o jogador do Benfica quer concentrar-se no clube.

“O que temos de fazer é respeitar e honrar a vontade do Rafa”, começou por disparar. E explicou: “Foi o que ele quis. Pretende dedicar-se e estar concentrado a 100 por cento no Benfica. Graças a Deus, houve da parte de todos um respeito mútuo, era o que o Rafa pretendia.”

O agente de Rafa deixou ainda claro que a vontade do jogador de se concentrar no clube tem que ver, em parte, com o bom desempenho individual em 2022/23, com Roger Schmidt. “[A decisão] justifica-se por, uma vez mais, esta temporada, ele estar a destacar-se no clube que representa desde há uns anos a esta parte”, concluiu.