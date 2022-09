Duque Província estreiam mais um tema do álbum 2032, anunciado para 30 de Setembro

São uma banda ainda jovem, quer nos seus poucos anos de vida (foi fundado em finais de 2018) quer nas idades dos seus membros, oriundos de Lisboa e Cascais. Apostados, desde o início, e segundo eles, numa sonoridade “indie-pop-rock”, os Duque Província têm vindo a publicar vários temas e videoclipes nas plataformas digitais, desde Tempo sem ti (Agosto de 2019) até Chuva (em Abril de 2022), tendo nos meses da pandemia lançado Silhueta (Maio de 2020), Pão de forma (Outubro de 2020) e Entretive a tua insónia? (Julho de 2021).

Agora, como mais um passo no lançamento do seu primeiro álbum, 2032, estrearam Cai-me a ficha, um tema que eles explicam desta maneira, no texto que acompanha este seu novo single e videoclipe: “Longe de ser uma música de amor, esta aborda as cedências morais do dia-a-dia, as escolhas do prazer momentâneo em prol da moralidade e até a banalidade e indiferença perante as relações inter-humanas. A canção mostra-nos inicialmente um mero diálogo entre um rapaz e uma rapariga mas, à medida que a canção evolui, acaba por se tornar numa reflexão das escolhas e da moralidade do sujeito poético que, ‘quando a noite se deita’, cai-lhe a ficha e apercebe-se das diversas imoralidades que ‘a toxicidade aceitou’.” O tema conta com Henrique Gonçalves (voz e guitarra), António Horgan (teclados e coros), Philippe Keil (baixo), Francisco Cunha (bateria e coros) e Eduardo Faustino (guitarra eléctrica). A realização do vídeo é de André Antonyuk.

Com lançamento marcado para 30 de Setembro, o álbum 2032 vai ser apresentado ao vivo pelos Duque Província no Espaço Espelho D’Água, em Lisboa, no dia 8 de Outubro, às 18h.