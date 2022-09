Segunda na TV: comboios, movimentos no bairro, danças do mundo e o último adeus à rainha

CINEMA

Mar Negro

AXN, 22h52

Depois de uma vida dedicada ao mar, Robinson, capitão de submarinos, é dispensado pela empresa de salvamento para a qual trabalha. Tudo à sua volta parece ruir. É então que resolve lançar-se numa expedição em busca de um lendário submarino alemão da II Guerra Mundial que se terá afundado nas águas do Mar Negro com milhões em barras de ouro.

À medida que ele e o seu grupo avançam nas profundezas, a ganância, as dúvidas e o desespero tomam o lugar da camaradagem e esperança com que todos iniciaram a viagem. Um filme dramático de Kevin Macdonald, segundo um argumento de Dennis Kelly, com Jude Law, Scoot McNairy e Ben Mendelsohn, entre outros.

Bairro 13

Hollywood, 23h

Um filme de acção com o parkour como protagonista. Damien Collier é um agente das forças especiais que chega a um bairro ultraviolento, determinado a acabar com a corrupção. É então que conhece um ex-presidiário que sobrevive às leis das ruas e tenta levar uma vida pacífica. Realizado por Camille Delamarre, Bairro 13 segue um argumento de Luc Besson e conta com Paul Walker e com o pioneiro do parkour David Belle.

CERIMÓNIA

Funeral da Rainha Isabel II

RTP1, 10h

O último adeus a Isabel II (1926-2022) é acompanhado, em directo de Londres, pelo olhar dos enviados José Rodrigues dos Santos e Alberta Marques Fernandes, e da correspondente Rosário Salgueiro. Serão três horas de emissão informativa especial, com transmissão simultânea na RTP3. Conduzida por João Adelino Faria, incluirá intervenções de vários convidados, entre eles o diplomata José de Bouza Serrano e o historiador Mark Crathorne.

A monarca britânica será também lembrada, mais tarde, em dois documentários: Tributo a Sua Majestade, a Rainha (às 22h52) e Isabel - Paixões e Passatempos (às 2h25).

DOCUMENTÁRIOS

Debaixo do Céu

RTP2, 10h52

Onde estão hoje os refugiados que passaram por Portugal fugidos do nazismo? Quais são as suas memórias? Como chegaram a este porto de abrigo? Como viam os portugueses que os acolheram? E como partilham hoje esse legado? Eis as perguntas a que Debaixo do Céu procura responder, trazendo para o presente os dramas e aventuras dos refugiados judeus da II Grande Guerra.

Realizado pelo português de origem judaica Nicholas Oulman (autor do premiado Com Que Voz), combina testemunhos na primeira pessoa com documentos escritos, fotografias e imagens de arquivo dos anos 1940.

Nações Unidas da Dança

RTP2, 20h35

Começa a segunda temporada da viagem documental pelas danças tradicionais do mundo, com a história e as tradições que lhes são subjacentes a serem contadas através dos testemunhos de quem as perpetua. O primeiro é dedicado ao Japão. Os próximos – para ver diariamente – vão ao Rio de Janeiro, ao Havai, ao México e à Índia.

Grandes Viagens de Comboio Vistas de Cima

National Geographic, 22h10

Estreia de uma série documental que une dois ramos particularmente populares destas andanças: caminhos-de-ferro e imagens aéreas. Narrada pelo actor Bill Nighy, a viagem há-de ir da costa australiana às paisagens galesas. Mas, para começar, percorre “desfiladeiros traiçoeiros e enormes cadeias montanhosas” dos Alpes suíços, com vista para a linha do comboio Glacier Express. Há novo episódio a cada segunda-feira.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, 20h30

Estreia da segunda temporada desta produção do canal em que o anfitrião é o jovem mestre pasteleiro Carlos Fernandes, que passou pelo Vista (Portimão), o Loco (Lisboa) e restaurantes do chef basco Martín Berasategui. Tem 40 novas receitas para mostrar, passo a passo, de segunda a sexta.

INFANTIL

O Imparável Yellow Yeti

Disney Channel, 17h35

Novos episódios da série animada que tem no coração a amizade entre duas crianças e Gustav, um enorme, amarelo e não-tão-abominável homem das neves.