Pais e escolas podem amparar o “solavanco” entre o 1º e 2º ciclo

Os “solavancos” na transição de ciclo ou na entrada na escola primária acontecem. Uma comunicação aberta com as crianças e adolescentes e a criação de actividades de integração podem ajudar neste processo de tantas mudanças. Os pais e escolas podem atenuar o choque do salto entre o 1º e 2º ciclo.

Todos os anos milhares de crianças e adolescentes mudam de escola, de disciplinas, de turmas e até de rotinas na deslocação para as aulas. Na passada semana, repetiu-se mais um “primeiro dia” para muitos alunos do país. Do jardim-de-infância para a escola primária, do 4.º para o 5.º ano, ou até a passagem para o ensino secundário: todas estas transições acontecem a cada novo ano lectivo, mas não significam uma real integração.